Республиканец Крис Кристи, претендующий на выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году от Республиканской партии, прибыл в пятницу в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В беседе с украинским лидером республиканец подчеркнул решительную поддержку борьбы Киева с российской агрессией.

Кристи, в прошлом союзник экс-президента Дональда Трампа, теперь стал его конкурентом, вступив в борьбу за выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Бывший губернатор штата Нью-Джерси прилетел в Киев на следующий день после того, как Трамп в вашингтонском суде отказался признавать свою вину по федеральным обвинениям во вступлении в сговор, целью которого, как утверждают в прокуратуре, была «отмена» его поражения на выборах в 2020 году.

Кристи встретился с Зеленским в президентском дворце после посещения братской могилы в Буче – пригороде Киева, где российские военные совершили массовые злодеяния против мирного населения. В Ирпене, другом киевском пригороде, Крису Кристи показали масштабы разрушений жилого фонда в результате российских обстрелов. ВСУ отбили эти два города у россиян в 2022 году после того, как в Кремле отказались от попыток захвата Киева.

Кристи также посетил центр защиты детей в Киеве. Комментируя в пятницу итоги своего визита, он подчеркнул, что США поддерживают и должны продолжать поддерживать Украину.

Эта позиция отличает Кристи от некоторых других кандидатов-республиканцев, включая Трампа, который резко критикует поддержку Украины Соединенными Штатами.

Губернатор Флориды Рон Десантис, занимающий второе место в опросах общественного мнения, недавно предположил, что война является просто «территориальным спором». Впрочем, Десантис согласен с тем, что российский президент Владимир Путин и его войска совершили в Украине военные преступления. (Голос Америки)