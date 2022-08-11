Бывший канцлер Казначейства и кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак признался, что ему нужно помочь при бесконтактной оплате. Об этом сообщает LADBible.

Изначально обсуждение в социальных сетях, где Сунак пытался купить банку колы на заправочной станции, однако, когда работник поднял сканер штрих-кода, Сунак попытался использовать свою банковскую карту, прежде чем сотрудник указал, что на самом деле он должен использовать устройство для бесконтактной оплаты.

Позже, на собрании членов Консервативной партии, политик признался, что действительно не умел пользоваться технологией для бесконтактной оплаты.

«С тех пор кто-то научил меня пользоваться этой бесконтактной машиной. Хочу вам сказать, что эта технология — просто удивительное чудо!» — сказал он.

В Великобритании в конце июля прошло голосование членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. Наибольшее количество голосов получили два кандидата — министр иностранных дел Лиз Трасс и Риши Сунак. (gazeta.ru)