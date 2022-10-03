Канада в понедельник объявила о введении санкций в отношении 25 физических и девяти юридических лиц Ирана в ответ на «грубые нарушения прав человека».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении главы канадского МИД Мелани Жоли.

«Канада вводит новые санкции. Эти санкции являются ответом на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин, в частности на вопиющие действия, совершенные полицией нравов Ирана, которые привели к смерти Махсы Амини», — говорится в сообщении.

Как отмечается, новые меры коснулись 25 физических и девяти юридических лиц, среди которых, в частности, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Исмаил Каани, полиция нравов Ирана и ее глава, министр разведки Ирана Сейед Эсмаил Хатиб и возглавляемое им ведомство.