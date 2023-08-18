Канада ввела санкции против Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

Согласно сообщению ведомства, ограничительные меры также затронули 15 физических лиц.

20 июля Канада расширила санкции против России, внеся в санкционные списки десятки физических и юридических лиц. Под ограничительные меры попали российские сотовые операторы, Тинькофф Банк, Банк Точка, карта «Мир», Яндекс Pay, Московская городская казачья община. Также в список вошли российские деятели культуры и шоу-бизнеса, среди которых Иосиф Пригожин, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Мария Федосеева-Шукшина, Александр Скляр и другие.

В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе необъявленного визита в Киев объявил о введении новых санкции в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за «предполагаемую поддержку вторжения России в Украину». (Газета.Ру)