Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

«Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению», — сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более $3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов ($22,5 млн).(ТАСС)

| 2020-08-11T08:43:45+04:00 11 августа 2020, 10:45|12345 (Пока оценок нет)
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