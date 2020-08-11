Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

«Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению», — сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более $3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов ($22,5 млн).(ТАСС)