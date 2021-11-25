Власти Канады рассматривают различные варианты усиления своего воинского контингента на Украине, сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на источники.

«Недавно назначенный министр обороны Анита Ананд рассматривает возможность развертывания сотен дополнительных военных для поддержки канадских солдат, которые уже находятся на Украине с учебной миссией. Другие рассматриваемые варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые в настоящее время базируются в Румынии», — заявили источники издания.