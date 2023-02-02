Палата общин парламента Канады в среду проголосовала за принятие резолюции с призывом к властям Канады принять 10 тыс уйгурских беженцев из китайского региона Синьцзян в течение двух лет.

Как передает #, об этом сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что за принятие резолюции, которая носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для правительства, проголосовали 322 члена палаты общин, против голосов не было.

Разработчиком документа выступил член палаты общин парламента от Либеральной партии Самир Зубери. В нём содержится также призыв к правительству признать, что уйгуры и представители других коренных тюркоязычных общин в Синьцзяне, бежавшие в третьи страны, сталкиваются с давлением и запугиванием со стороны властей Китая для их возвращения на родину.

Министр иммиграции Канады Шон Фрейзер заявил, что Канада всегда будет вносить свой вклад в помощь тем, кто нуждается в защите: «Я полон решимости работать с членами всех партий для продвижения мер, изложенных в предложении, одобренном 1 февраля палатой общин».

Отмечается, что правозащитные организации обвиняют Пекин в отправке в «лагеря» для интернированных лиц и тюрьмы начиная с 2017 года более миллиона мусульман-уйгуров, казахов и представителей других тюркоязычных этносов. В феврале 2021 года палата общин Канады признала геноцидом обращение Пекина с уйгурами, казахами и представителями других коренных, преимущественно мусульманских, народов Синьцзяна. Власти Китая отвергают все обвинения в свой адрес и называют свои действия в Синьцзяне мерами по борьбе с терроризмом и экстремизмом.