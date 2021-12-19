Вице-президент США Камала Харрис не оценила шутливый вопрос ведущего Charlamagne Tha God, который поинтересовался, является ли президентом США Джо Байден или сенатор-демократ Джо Мэнчин. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что Charlamagne Tha God попросил политика назвать «настоящего президента» США.

«Это Джо Байден. И не начинайте говорить, как республиканец, спрашивая о том, является ли он президентом или нет», — заявила Харрис.

Затем она снова повторила, что президентом является Джо Байден. При этом вице-президент повысила голос и начала активно жестикулировать, грозя пальцем.

«А я вице-президент, и меня зовут Камала Харрис», — подчеркнула она. (gazeta.ru)