Настоящий фурор вызвало неосторожное заявление посла Китая во Франции, и до сих пор остаются сомнения – насколько оно может отражать реальную позицию Пекина?

Власти КНР пошли на попятную после дипломатического скандала, который спровоцировал посол во Франции Лю Шайе, заявивший, что республики бывшего СССР не имеют «эффективного» суверенитета, а Крым «с самого начала» принадлежал России.

Официальная позиция Пекина по статусу полуострова, который в 2014 году был аннексирован Россией, не претерпела изменений, заявил китайский МИД.

Китай уважает суверенный статус всех республик бывшего СССР, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает Bloomberg, посольство КНР во Франции удалило расшифровку интервью Лю Шайе из своего аккаунта в мессенджере WeChat, а также не стало публиковать ее на официальном сайте.

Текст, появившийся утром в понедельник, к полудню по пекинскому времени исчез, а оставшиеся ссылки гласят, что его «удалил автор».

Заявления, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал неприемлемыми, а глава МИД Украины Дмитро Кулеба абсурдными, Лю Шайе сделал в ходе интервью французскому телеканалу LCI.

«По международному праву эти страны бывшего СССР не имеют, так сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», — сказал он.

Комментируя слова ведущего, что Крым — это территория Украины, китайский посол вдруг заявил, что полуостров изначально был российским, пока Никита Хрущев не передал его Украине.

«Это зависит от восприятия проблемы. Есть история: Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР», — сказал Лю Шайе.

Как ни крути, а это высказывание китайского дипломата нарушает международное право и должно рассматриваться как угроза безопасности и независимому статусу постсоветских стран. Кстати, сразу после этого интервью три постсоветские страны Балтии вызвали «на ковер» послов КНР в своих столицах, а вот другие бывшие республики СССР – за исключением Украины (как отмечалось выше) – смолчали. И в том числе официальный Баку.

Понятна быстрая реакция МИД КНР на произошедшее. Однако само то, что дипломат подобного уровня (представляющий Пекин в столице одного из ведущих государств Запада) вдруг позволяет себе открыто подвергнуть сомнению признанный всем миром (на уровне ООН) суверенный статус бывших республик СССР, уже наводит на тревожные догадки. А может Лю Шайе позволил себе проговориться о реальных настроениях руководства своей страны? Уж не дошли ли в Пекине до того, что и они теперь могут при желании перекраивать карту и пересматривать границы в направлении к западу от себя? Если так, то тенденция весьма опасная.

Оценить истинный смысл и причины произошедшего взялись по просьбе # известные аналитики постсоветских государств.

Как говорит политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков, иногда дипломаты, даже высокого ранга, «брякают».

«Но чаще всего их «неудачные» высказывания являются «пробными шарами», а не банальной ошибкой. Это тем более так, когда дело касается китайских дипломатов, которые не замечены в несанкционированных заявлениях.

А по существу посол КНР во Франции поставил под сомнение статус не только Украины, но и всех постсоветских стран, заявив, что подтверждение их государственного суверенитета не осуществлено какими-то международными процедурами и соглашениями. Абсурдность этого заявления хотя бы в том, что Украина и Беларусь стали членами ООН ранее, чем коммунистический Китай занял свое место в ООН и Совбезе ООН, так как с 1945 года до начала 70-х годов это место занимал Тайвань. Государственная независимость постсоветских стран подтверждена соответствующими решениями Совбеза ООН, после чего они стали членами данной организации. Аналогично став подписантами Хельсинкских соглашений постсоветские страны стали членами ОБСЕ, и их государственный суверенитет был подтвержден и таким образом. Помимо вышеприведенного, страны обменивались в двустороннем плане актами о признании и установлении дипломатических отношений и насколько мне известно, КНР подписала подобные акты со всеми постсоветскими странами. Что же касается Крыма, то принадлежность этого полуострова Украине подтверждена Будапештским Меморандумом, которым гарантировалась территориальная целостность Украины со стороны США, Великобритании и России, а после, в качестве подписантов данного меморандума, к нему присоединились КНР и Франция.

Всего этого не может не знать такой высокопоставленный и опытный дипломат, каковым является посол КНР в Париже. Столкнувшись с требованием разъяснить заявленную им позицию, МИД КНР включил «заднюю». Это заявление убрали с официальной страницы посольства и МИД КНР. Но как говорится в известном анекдоте «серебряные ложечки нашлись, но неприятный осадок остался». Этот эпизод должен насторожить международное сообщество как первая попытка Пекина односторонне трактовать международное право, и как претензия на «особую» роль в мире, в качестве сверхдержавы.

Скорее всего посла Лю Шайе скоро отзовут и запрячут в каком-нибудь управлении МИД КНР. Однако эпизод не забудется, так как раскрывает какие ветры дуют в Поднебесной», — считает Мусабеков.

Как отметил в свою очередь руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта, очень жесткая реакция на высказывания посла КНР со стороны государств Балтии, Евросоюза стала серьезным вызовом для китайской дипломатии, потому что вдруг получилось так, будто Китай не уважает суверенитет и территориальную целостность постсоветских государств. Такое сложилось впечатление.

«Но здесь важно даже не то, что сказал посол. Важно то, как на самом деле думает китайская сторона. Потому что если почитать между строк их документы, например, их заявления, то конечно же официально они выражают уважение к суверенитету и территориальной целостности всех государств, и у них установлены дипотношения, подписаны сотни нормативно-правовых актов в этой связи, но на самом деле здесь есть проблемы. Потому что китайское восприятие, по нашим наблюдениям, очень сильно опирается на такое понятие как зоны влияния крупных, сильных государств.

Вот, например, Пекин заявляет, что должна быть создана неделимая система безопасности в Европе. Что это означает? Это означает, что Украина не должна присоединяться к НАТО, и все вопросы присоединения других постсоветских стран к этому блоку должны согласовываться с Россией. То есть, Украина не имеет суверенного права решать, в каких военно-политических, либо экономических союзах ей состоять. И это значит, что Китай ограничивает внешнеполитические устремления Украины. Несмотря на то, что именно отсутствие у нее членства в НАТО и стало одной из причин, позволивших Москве начать войну против Украины – ведь она не находилась под зонтиком системы коллективной безопасности Альянса.

Или вот еще высказывание официального Пекина о том, что Украина не должна быть зоной конфликтов, а должна служить мостиком между Востоком и Западом. Ну, что такое «мостик»? Это нечто, лишенное субъектности. То есть, это объект влияния, стратегически важная зона – типа, кто владеет мостом через реку, тот владеет ситуацией. И Китай, сравнивая Украину с мостом, фактически намекает на то, что она лишена субъектности. Что это просто некая буферная зона. И когда появилось это заявление, глава МИД Украины парировал его в интервью агентству Синьхуа – он сказал, что Украина никаким мостом не является, это самодостаточный субъект со своими национальными интересами, и т.д.», — рассказал Пойта.

«Потом, в китайских СМИ вы никогда не встретите упоминания Украины в сообщениях о российско-украинской войне. Там всегда «война между Россией и Западом». Ну какой еще Запад? Нет же войск западных государств на территории Украины. С Россией воюют граждане Украины. Да, она поддерживается материально-технически и финансово партнерами из НАТО и ЕС. Но Украины, как субъекта, имеющего свои национальные интересы, в прессе Китая нет, когда вы читаете их аналитику или обзоры по идущей войне. Украина представлена иногда лишь как «жертва большой игры между большими странами».

И периодически в этих же СМИ Украина указывается как «марионетка Запада». Мы имели дискуссии с китайским экспертным сообществом, и в их высказываниях тоже просматривалась эта позиция – они говорили, мол, «США провели цветную революцию на территории Украины, в зоне влияния России, установили там свое правительство, и это право России – восстановить там свою зону влияния и свои суверенные права».

Поэтому, я думаю, что такое восприятие в политической элите Китая есть, и оно очень сильно. И свои действия они выстраивают на основании вот этого имперского на самом деле восприятия. Потому что Китай продолжает ощущать себя империей, чувствует себя возрастающей силой, и тоже пытается действовать экстерриториально. То есть, многочисленные китайские общины в других странах, в которых уже нет подданных КНР, Пекин продолжает считать своими гражданами, и пытается влиять на них. Можно также слышать заявления об «исторических территориях» — имеются в виду нынешние земли других государств, которые Пекин считает своими. То есть, у Китая конечно есть проблемы с соблюдением норм международного права», — отмечает специалист.

Ведущий эксперт Грузинского фонда международных и стратегических исследований, посол Георгий Бадридзе заметил в свою очередь следующее: «О том, отражает или нет заявление посла позицию Китая можно будет судить по дальнейшим шагам Пекина — например, если посол в Париже не будет отстранен от должности».

Сопредседатель российской политической партии «Демократический выбор», член совета фонда «Либеральная миссия» Сергей Жаворонков говорит, что не переоценивал бы эту историю, и последующие действия в виде удаления неосторожных заявлений довольно показательны.

«Дипломаты — тоже люди, тоже могут сказать какие-то глупости или допустить неточности. Можно вспомнить о заявлении экс-главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что Ростовская и Воронежская область — территория Украины, много обсуждавшемся в российских официальных СМИ в качестве признака коварных планов Запада. Затем Трасс призналась, что ошиблась, но об этом российским зрителям уже никто не рассказывал.

Мне представляется, что у Китая есть главный интерес — связанный с Тайванем, и, хотя бы просто поэтому, им невыгодны историософские суждения, что кому принадлежало — а когда-то весь Китай принадлежал частично партии Гоминьдан, а частично японцам. Им выгодно как раз говорить про «территориальную целостность». Но вместе с тем их позиция по конфликту в Украине фактически близка российской — что там будет в перспективе, неважно, а пока главное прекратить огонь на нынешней линии соприкосновения (то есть, оставив России уже занятые территории на неопределенный срок)», — сказал Жаворонков.

Казахский политический аналитик Казбек Бейсебаев отметил, что достаточно регулярно смотрит французский телеканал LCI и может сказать, что посол КНР там также достаточно часто выступает.

«Он уже высказывался по конфликту на Украине и говорил обтекаемо и дипломатично. Он говорил, что, обсуждая ситуацию, надо принимать во внимание все те события, которые происходили в Украине до начала конфликта.

На этот раз, касательно Крыма, он сказал, что этот полуостров входил в состав России, но при Хрущеве был передан Украине. В принципе, он сказал то, что всем известно. Он так ответил на утверждение ведущего, что Крым по всем нормам международного права принадлежит Украине. Может быть, так посол напомнил некоторые исторические моменты в отношениях между Россией и Украиной», — допускает эксперт.

Внимание всех привлекла вторая часть его ответа, когда он сказал про неэффективный статус бывших республик СССР, говорит Бейсебаев.

«Вот здесь нужно сказать, что Лю Шайе является послом Китая во Франции и его высказывание направлено на французскую и франкоязычную аудитории. Безусловно, так не сказали бы послы Китая в Азербайджане, Казахстане и других бывших советских республиках.

Поскольку заявление Китая во Франции на французском телевидении разнеслось по миру, то оно и получило широкий международный резонанс.

Поэтому так быстро отреагировал Пекин, заявив, что позиция Китая по Крыму не претерпела изменений, и Китай уважает суверенный статус всех республик бывшего СССР.

Не исключаю, что китайские послы в этих государствах в ближайшее время под каким-то предлогом повторят эту официальную позицию Пекина в странах своей аккредитации», — отметил казахский аналитик.