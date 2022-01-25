# неоднократно писало про массовую вырубку лесов. Однако органы прокуратуры почему-то никак не реагировали на эти публикации.

21 января 2022 года пресс-служба Генпрокуртуры сама сообщила о возбуждении уголовных дел по факту незаконной вырубки деревьев в ряде районов Азербайджана.

По итогам расследования были установлены факты незаконной вырубки в Исмаиллинском и Геранбойском районах, а также в городе Ширван 56 деревьев и нанесение ущерба природе на сумму 14 тысяч 630 манатов вследствие невыполнения госорганизациями и муниципалитетами возложенных на них обязанностей по осуществлению надзорных и превентивных мер по охране зеленых насаждений, а также халатности соответствующих должностных лиц.

В связи с указанными фактами возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана с их направлением в прокуратуры Исмаиллинского и Ходжалинского районов, а также Ширванскую городскую прокуратуру. (https://www.trend.az/azerbaijan/society/3544206.html).

Мы попросили первого заместителя главы исполнительной власти Исмаиллинского района Махмуда Сулейманова прокомментировать заявление Генеральной прокуратуры.

Он выразил удивление в связи с заявлением Генпрокуратуры. «В нашем районе очень мало незаконно вырубленных деревьев», — заявил # заместитель главы исполнительной власти. Он предложил нам обратиться к сотруднику расположенного в Исмаиллинском районе регионального управления экологии и природных ресурсов №6 Минэкологии Зие Джабраилову.

Как заявил нам Зия Джабраилов, в Исмаиллинском районе была вырублена лишь малая часть деревьев, о которых говорится в сообщении Генпрокуратуры. «Мы сообщаем о вырубке деревьев в Министерство экологии и природных ресурсов. Министерство в свою очередь информирует об этом Генеральную прокуратуру», — сказал Зия Джабраилов.

Начальник управления экологии Геранбойского района Джейхун Гусейнов подтвердил незаконную вырубку деревьев. «Это мы сообщили в Генпрокуратуру об уничтожении деревьев в нашем районе», — сказал нам Джейхун Гусейнов.

На наш вопрос, почему же сотрудники управлении экологии не предотвратили незаконную вырубку деревьев в Геранбойском районе, Джейхун Гусейнов дал следующий ответ: «Что мы можем сделать? Мы же не можем приставить к каждому дереву отдельного сотрудника».

Заместитель главы исполнительной власти города Ширван Айнур Фарзалиева опровергла информацию о незаконной вырубке деревьев: «Фактов незаконной вырубки деревьев в Ширване не существует».

Между тем напомним, что согласно заявлению Генпрокуратуры, возбужденное в связи с незаконной вырубкой деревьев в городе Ширван уголовное дело было направлено в Ширванскую прокуратуру.

Мы обратились в Ширванскую прокуратуру для того, чтобы выяснить, как продвигается следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с незаконной вырубкой деревьев. Хотим напомнить, что согласно высказываниям заместителя главы исполнительной власти города Ширван Айнур Фарзалиевой, в их городе нет фактов незаконной вырубки деревьев.

Как сообщила нам заведующая канцелярией Ширванской прокуратуры Галина Гусейнова, уголовное дело по вырубке деревьев еще не поступило в их ведомство из Генпрокуратуры. «Почта прибывает только по пятницам. Наверное, в пятницу к нам поступит и это уголовное дело», — предположила Галина Гусейнова.