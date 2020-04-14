Как вывести слизь из легких без аппарата ИВЛ

Специалисты напомнили о физиотерапевтической практике для отвода слизи из легких. Во время пандемии коронавируса медицина сталкивается с нехваткой аппаратов ИВЛ, но есть способ, который поможет ее заменить.

Соответствующий пост был опубликован Ксенией Латко на Facebook, сообщает Рамблер.

По ее словам, еще до создания ИВЛ врачи пользовались техникой постурального дренажа. Она советует применять ее при появлении симптомов коронавирусной пневмонии.

Для того, чтобы вывести слизь из легких, нужно перевернуть пациента через перекладину или лечь вниз головой на наклонной поверхности. Так, чтобы легкие и бронхи были наклонены в обратном направлении..

Таким образом слизь начнет вытекать из легких и пациент сможет ее откашлять. Нужно занять правильное положение и вдохнуть через нос, а потом долго выдыхать через зубы. После этого нужно прокашляться. Можно также добавить ритмичные похлопывания по спине в области лёгких, это тоже способствует отхождению слизи.

Латко добавила, что нужно повторять эту технику по 20-30 минут несколько раз в день. Кроме того, важно делать ее с утра, так как за ночь в легких собирается много слизи.