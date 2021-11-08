Пожалуй, проще всего объяснить все интересами геополитических акторов мира. Дело в том, что даже государства мира подразделяются на различные группы: сверхдержавы, региональные державы и обычные государства. Региональные державы стремятся получить те же права и привилегии как у сверхдержав.

В этом отношении братская Турция также не исключение – она с каждым годом утверждается как сильная региональная держава. Рамки военно-политического союзника США и члена НАТО уже тесноваты для нее.

Но у читателя может возникнуть резонный вопрос: почему мы вспомнили именно Турцию?

На днях президент Турции Эрдоган заявил, что судьбу человечества нельзя оставлять на милость держав-победителей во второй мировой войне. У всех членов в ООН должны быть те же права, как и у пяти постоянных членов Совета Безопасности…

Да, уже Анкара также недовольна, как говорится, существующим положением в структуре ООН. Как заметили чуть выше, это можно объяснить тем, что, как региональная держава, она чувствует себя в тесном формате. Но критика существующей структуры ООН имеет полувековую историю.

Все началась после холодной войны, после распада Советского Союза. Сперва об этом говорили в основном политологи. Со временем тему подхватили политики и дипломаты. Но увы! Пока никаких перемен в этом русле не произошло: все продолжается в прежнем режиме…

Почему должно быть так? Почему миром должны править несколько государств, победивших во второй мировой войне? Вряд ли на эти вопросы найдутся логичные, аргументированные ответы.

Но пока все тщетно. Несмотря на то, что политики, дипломаты и политологи выражают недовольство, в ООН правят старые порядки. Привилегии, предусмотренные для постоянных членов СБ привели к тому, что ООН стала политическим инструментом в руках нескольких государств.

В этом мы убедились на своем опыте. СБ ООН в свое время принял четыре резолюции по нагорно-карабахской проблеме. Но с самого начала основная организация мира начала буксовать на месте – около тридцати лет мы ждали решительных шагов со стороны ООН. Но увы! Наконец-то мы сами взялись за решение проблемы и решили ее. После этого ООН могла бы выступить с поддерживающим заявлением, но мы не услышали даже это…

Возможно, когда-то изменится и ООН. Но когда это будет, — к сожалению, этого точно никто не знает. Лучше всего было бы, если у постоянных членов отменили права на вето, и вопросы решались бы простым голосованием.

Кроме того, необходимо расширить круг держав, которые принимают решение. Тут также лучше было бы, если бы число постоянных членов увеличилось. То, что такие государства, как, например, Германия и Япония до сих пор не имеют таких же прав, как постоянные члены СБ, является, мягко говоря, несправедливостью.

Наверное, есть и другие оптимальные преобразования, которые можно было бы реализовать в структуре ООН. Пока этого нет, и по этой причине миром правит в большей степени геополитика, чем международное право. Плюс, надо сделать так, чтобы запомнился и 21 век. Многое, из того, что мы имеем, установилось в 20 веке. Но 20 век имел свои преимущества и недостатки. Надо отдать должное, потому что именно тогда мир стал более-менее управляемым. Но время накладывает отпечаток на принятые в то время решения. 20 век был веком холодной войны. Теперь ее нет. Но тогда почему мы должны жить логикой двадцатого века?