Россия назвала условия для прекращения войны в Украине — создание «нового мирового порядка». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во время визита в Турцию, передает «РИА Новости».

По словам дипломата, Москве необходимы гарантии со стороны западных стран для мирного урегулирования.

«Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона», — заявил министр.

Россия, по словам Лаврова, выступает за то, чтобы «новый миропорядок опирался на принципы Устава ООН», которые якобы нарушаются «коллективным Западом».

Президент РФ Владимир Путин и другие представители российской власти не раз заявляли, что не отказываются от переговоров, добавил глава МИДа. «Но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей», — сказал дипломат.

Лавров уже не в первый раз заявляет, что Россия ведет борьбу против доминирования США на международной арене. По его словам, война с Украиной — часть этой борьбы. (moscowtimes.ru)