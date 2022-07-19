Избиение ученицы 9-го класса в Лянкяране получило широкий резонанс. Как было установлено в ходе следствия, заместитель главы исполнительной власти Лянкяранского района Расиля Арифгызы отправила за ней водителя на служебной машине, якобы для того, чтобы передать ей в своем доме аттестат. Там же в то время находилась и директор школы, в которой учится девочка, Егяна Аскерова. У школьницы отобрали телефон, а данные, находящиеся на нем, отправили ее родным. Кроме того, согласно заключению проведенной судебно-медицинской экспертизы, на теле подростка были обнаружены телесные повреждения, степень тяжести которых еще не определена. Причиной побоев, по одной из версий, стало то, что с телефона девочки велась переписка от имени дочери замглавы ИВ, являющейся ее одноклассницей, с молодым человеком.

Арифгызы отрицала факт избиения, говоря, что телефон ей принесла дочь, ну а она, увидев в нем ужасные, по ее мнению, фотографии и видео, отправила некоторые из них родителям девочки.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье 309.1 (превышение служебных полномочий) УК АР, а прокуратура обратилась в Региональное управление образования Лянкяран-Астаринского региона и ИВ района для принятия мер в отношении женщин. В результате, Арифгызы была освобождена от должности замглавы администрации района.

Комментируя данную жуткую историю, исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, подчеркнула, что ее, как детского правозащитника, она шокировала.

«Услышав ее, не находила себе места, подобное не должно происходить. Понятно, что речь идет о грубейшем нарушении прав ребенка, применении к ней физического насилия. Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона, а не просто отстранены от должности. И, мы пока услышали, что от должности отстранена замглавы ИВ, и, кстати, она же занимает должность председателя Комиссии по делам несовершеннолетних при ИВ г.Лянкяран. Стоит задуматься над тем, как такие кадры попадают на подобную работу. А что с директором школы? Ведь она тоже виновата, и также должна понести ответственность. Речь идет о людях, занимавших должности, от которых многое зависело, в частности, судьбы детей. И пока не будет по отношению к ним действительно строгих мер, такие истории могут повторяться», – говорит правозащитник.

Она отметила, что, по имеющейся информации, Арифгызы применила физическое насилие и к собственной дочери, и этот факт не должен быть проигнорирован. А все из-за того, что ее дочь переписывалась с парнем через свою подругу, о чем узнала мать. Что бы ни произошло, женщины не имели права так поступать с ребенком, бить, унижать ее. Ни один человек не имеет права решать проблему силовыми методами, тем более, когда речь идет о несовершеннолетнем. У нее отобрали телефон, чтобы она не могла никому позвонить, что-то сфотографировать, снять видео происходящего.

«Мама девочки обратилась в правоохранительные органы, идет расследование, вмешался в дело Госкомитет по проблемам женщин и детей и многие другие полномочные органы.

Нужно учитывать возраст девочки во время допроса, желательно, чтобы вели дело те, кто имеют знания о психологии ребенка. Мы призываем соответствующие учреждения, МВД, прокуратуру, полицейский департамент Лянкярани все досконально изучить, не ущемляя права ребенка и не травмируя ее повторно.

Пострадавшую отправили на экспертизу, и нужно будет еще работать с ребенком, чтобы не только физические, но и эмоциональные травмы не оставили глубокого следа. При этом реабилитация должна быть по отношению к двум девочкам, к ней должна быть привлечена и дочь замглавы. Но необходимо учитывать, что в деле замешана ее мама, а значит, она будет испытывать особое давление и страх.

Несмотря на то, что наша страна приняла немало документов, касающихся прав детей и ратифицировала важные конвенции по данному вопросу, но повторяющиеся случаи насилия над детьми, говорят о том, что нужно рассмотреть механизмы работы этих законов, заново провести мониторинги, анализ происшедших ситуаций, чтобы предотвратить такие случаи в будущем», – подчеркнула она.

Что касается реакции Министерства образования, то оно осудило факт избиения школьницы, а также проявления всех форм насилия в отношении детей. В структуре выразили уверенность, что расследование приведет к наказанию виновных.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов отметил, что бывали случаи применения физического насилия по отношению к учащимся со стороны педагогов и даже директоров, но подобное происходит впервые. Он подчеркнул, что в таких вопросах важна оперативность со стороны соответствующих органов, а в течение нескольких дней после происшествия не было конкретики.

«Насилие недопустимо, все госучреждения, в том числе Минобразования, осуждают подобное. Но нужно, чтобы в таких случаях расследование и оценка со стороны соответствующих структур, давались максимально быстро. Иначе в течение всего времени, пока это не произошло, остается место для догадок, домыслов, разных мнений, а это не дело», – уверен он.

Руководитель отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров рассказал, что они связались с семьей, была налажена связь с органами исполнительной власти района и комиссией, которая занимается этим вопросом. Кроме того, в данный момент идет координационная работа между Госкомитетом, прокуратурой и МВД поданному поводу. Также привлечен к вопросу омбудсмен республики.

Был решен вопрос оказания подростку психологической помощи, и Госкомитет в рамках своих полномочий осуществляет все возможные действия для того, чтобы защитить права ребенка.

Хочется верить, что подросток как можно быстрее оправится от случившегося, а виновные понесут ответственность за содеянное. И еще – это действительно очередной повод задуматься: как так получается, что с детьми работают такие кадры?

P.S. Пока писался материал, стало известно, что и директор школы-лицея с гуманитарным уклоном №4 им. В.Алиева города Лянкярана Егяна Аскерова освобождена от занимаемой должности. Ее уволили по факту избиения школьницы.