Как русский русских оскорбил: армянские уши на «Царьград ТВ»

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу направил письмо генпрокурору России Игорю Краснову и руководителю Роскомнадзора Александру Жарову. Как сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Москве, в письме выражается протест против статьи Владимира Хомякова под названием «Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки», опубликованной на сайте российского информационно-аналитического телеканала «Царьград ТВ».

В письмах озвучен решительный протест и доведена позиция Азербайджана по этому вопросу. Указано, что вопрос, связанный с событиями «Кровавого января», является весьма чувствительным для азербайджанского народа и, что постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 29 марта 1994 года этим трагическим событиям была дана политико-правовая оценка, а 20 Января был объявлен днем всенародной скорби.

Подчеркнуто, что во время государственных визитов высокого уровня, иностранные гости, в том числе президент Российской Федерации, министр иностранных дел, а также другие официальные лица России, посещают мемориальный комплекс «Аллея шехидов» и, возлагая венки к упомянутому мемориалу, чтут память шехидов. Публикация подобного рода преследует цель посеять вражду и ненависть между азербайджанским и русским народами. Учитывая вышеизложенное, посол Азербайджана в РФ выразил просьбу провести соответствующую проверку на предмет нарушения требований статьи 282 Уголовного кодекса России и статьи 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологий и о защите информации» от 27 июля 2006 года.

Я ознакомился со статьей В.Хомякова. Она вышла 26 февраля — в день, когда азербайджанский народ поминал жертв Геноцида в Ходжалы. Того самого, в совершении которого признавался третий президент Армении Серж Саргсян. Того, в результате которого погибло (включая замёрзших в пути) 613 человек, из них 63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков. Впрочем, эта цифра не полная. Ведь, 150 человек пропало без вести и их вполне можно отнести уже к жертвам Геноцида в Ходжалы. Кому могла быть выгодна публикация анти-азербайджанской статьи именно в столь трагический для нашего народа день? Ответ очевиден — армянской стороне. Учитывая богатство и влияние армян в России, добиться выхода нужной им статьи в каком-либо российском издании – вопрос легко решаемый.

«Уши» заказчиков этой статьи торчат практически из каждой ее строчки. Но, прежде, я все же хотел бы остановиться на издании, которое сочло для себя возможным опубликовать столь провокационный текст. Итак, «Царьград ТВ» -российский информационно-аналитический интернет-телеканал, основанный в 2015 году российским бизнесменом Константином Малафеевым. Царьградом в РФ, особенно в националистических кругах, называют турецкий Стамбул. То есть, провокация заложена уже в самом названии данного ресурса.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, учитывая имя основателя данного СМИ. Ведь, Константин Малафеев одним из первых россиян попал в санкционные списки США и Евросоюза. Его бывший сотрудник Игорь Стрелков (Гиркин) курировал переговоры самопровозглашённого премьер-министра Крыма Сергея Аксёнова с руководством России перед аннексией, а затем стал одним из главных сепаратистов на востоке Украины. Его бывший консультант Александр Бородай в 2014 году, по указанию из Москвы, стал первым главой самопровозглашенной «Донецкой народной республики». То есть, Малафеев — спонсор сепаратизма в Украине. Это человек, чьи руки по локоть в крови украинского народа. Стоит ли удивляться, что ресурс столь одиозного господина из страны, что оккупировала часть соседнего государства, публикует текст, греющий душу представителям Армении, то есть еще одной страны-оккупанта? Ответ очевиден – не стоит.

Теперь, коснемся некоторых «тезисов» статьи В.Хомякова. «Строго говоря, никакого Азербайджана как единого суверенного государства до прихода на эти земли Российской Империи не существовало вовсе, как и единого азербайджанского народа»,- утверждает он. «Тезис» вовсе не нов для русских националистов. Послушать их, так ни у одной из республик бывшего СССР не было ранее государственности. Приходится напоминать этому господину, что история Азербайджана, а вернее его государственности, насчитывает примерно 5 тысяч лет. Первые государственные формирования на территории Азербайджана возникли еще начиная с конца IV, начала III тысячелетия до нашей эры. В I тысячелетии до нашей эры здесь существовали Манна, Иским, Скит, Скиф и такие сильные государства как Кавказская Албания и Атропатена. Эти государства играли большую роль в повышении культуры государственного управления, в истории экономической культуры страны, а также в процессе формирования единого народа.

Идем далее. Не знаю, в курсе ли В.Хомяков, но есть в историографии такое направление, как норманизм. Так вот согласно ему, народ-племя русь происходит из Скандинавии периода экспансии викингов. Есть также точка зрения, согласно которой русские — это славянизированные финно-угры. Их ближайшие кровные родственники — марийцы, мокши, мордовцы, коми, удмурты. Это вдобавок к так часто эксплуатируемой в РФ доктрине о «славянском братстве» народов — русских, украинцев, белорусов. Упоминаю все это для того, чтобы до В.Хомякова дошло — Россия не та страна, журналисты которой могут позволять себе ревизию истории чужих государств и народов. Ей бы со своей, придуманной немцами во времена правления Екатерины Великой, кстати, тоже не русской, разобраться бы.

Впрочем, это был не единственный грубый ляп автора. Случайно или осознанно извлекая на белый свет уши заказчиков этого материала, он принялся своеобразно трактовать страницы нашей недавней истории. «Даже после потрясшего страну землетрясения в Спитаке и Ленинакане 1988 года Баку… ликовал. А на отправленном в Армению поезде с топливом и гуманитаркой (которые присылали тогда из всех республик) красовались надписи «Поздравляем с землетрясением! Желаем повторения!»,- пишет В.Хомяков.

Тут ты не знаешь, смеяться или сочувствовать автору. Ведь, он не просто лжет, но и выставляет самого себя в крайне глупом свете. По словам В.Хомякова, в Баку настолько сильно «ликовали» по случаю землетрясения в Армении, что отправляли туда поезда с топливом и гуманитаркой. Какое-то странное представление о «ликовании» по поводу чужого горя. Кстати, сообщу этому господину, после того, как в Армении случилось землетрясение, ЦК КПСС принял постановление об оказании помощи народу этой республики. Это постановление распространялось и на Азербайджан. И наша республика отправила в Спитак и Ленинакан отряд строителей.

Как вспоминал в своих интервью заслуженный строитель Азербайджана, руководитель стройотряда Эмиль Ахундов, из Баку они выехали в 25-ти вагонах, из них три вагона — питание в рефрижераторе, вагон со спецодеждой и медпунктом, и спальный вагон, остальные вагоны с техникой. В поезде было около 150 человек – крановщики, бульдозеристы, сварщики из разных строительных организаций. В Армении в то время находились министр промышленного строительства республики Аждар Алиев и замминистра монтажных и специальных работ Шамиль Мусаев. То есть, помогали азербайджанцы армянам основательно. Несмотря на то, что к тому времени из Армении уже были изгнаны азербайджанцы.

Если В.Хомяков сомневается и в этом, то я советую ему проконсультироваться у главного редактора газеты «Завтра» Александра Проханова. Он, в свое время, честно и четко заявил, что «первые погромы в армяно-азербайджанском конфликте осуществили армяне еще до 1988 года». «Они босиком, зимой, через горные перевалы вынуждены были спасаться в Азербайджане,- заявил Проханов. — Азербайджанцы, — дети, матери с грудными детьми, старики, мужчины – шли через перевалы, снега, замерзали. Ушли с этих насиженных земель, своих поселков, территорий садов, ушли в Азербайджан».

Собственно, в таком же, лживом и примитивном ключе, была написана вся статья В.Хомякова. Автор поленился изучить суть поднятого им вопроса, он просто писал откровенно заказную статью. Посредством которой оскорбил память всех жертв «черного января» 1990 года, среди которых были и русские. Попутно, он умудрился оскорбить и большую русскую общину Азербайджана. Перечитайте заголовок его статьи и подумайте, как его оценят ныне проживающие в нашей стране этнические русские? Думаю, что ее руководитель, депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин ответит на столь лживый и грязный пасквиль. Хотя, вряд ли взгляды В.Хомякова после этого изменятся. Свое истинное лицо он уже продемонстрировал. Теперь, дело за Генеральной прокуратурой России и Роскомнадзором…