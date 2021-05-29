Заявление о том, что вакцинированные и переболевшие коронавирусом лица смогут получать ковид-паспорта, привело к наплыву граждан, вызвавшему определенные неполадки в созданной для этой цели электронной платформе Агентства обязательного медицинского страхования.

С заявлением о паспортах и сертификатах вакцинации и иммунитета, которые будут выдаваться гражданам, выступил на брифинге Оперативного штаба заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития администрации президента Шахмар Мовсумов. Он сообщил, что сертификат вакцинации будет выдаваться на портале электронного правительства e-gov.az, а также посредством мобильного приложения e-Tabib. Одновременно Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) распространило обращение о том, как получить COVID-паспорт в Азербайджане.

Граждан уведомили, что для получения этих сертификатов необходимо выбрать «Вход в личный кабинет» (https://kabinet.its.gov.az/az/index) в разделе е-услуг на сайте агентства. После этого начались проблемы в упомянутой электронной системе, рассказал президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. По словам специалиста, наплыв граждан привел к определенным сбоям. Он также заметил, что на протяжении нескольких часов пользователи затруднялись зайти в свой личный кабинет. Случившееся специалист объясняет тем, что после заявления о ковидных документах количество посетителей этого ресурса резко увеличилось, и система не справилась.

Эксперт напомнил, что подобные случаи имели место и с прочими государственными электронными системами: «Раньше аналогичные события имели место в информационных системах ряда других госорганов. Происходило это по причине того, что при подготовке их не выполнялись должным образом ревизионные работы и необходимые испытания». Ведь если вспомнить, похожая ситуация произошла на старте электронной системы, призванной обеспечить прием заявок от граждан для участия в программе аренды жилья с правом выкупа. До этого сбои возникали в работе электронной системы «Льготное жильё», созданной на портале «Электронное правительство» (www.e-gov.az), веб-приложения Smart customs, а также портала www.e-sosial.az.

Между тем по данным Агентства обязательного страхования, для получения упомянутых сертификатов выполняется вход в личный кабинет, а сам раздел интегрирован в портал MyGov. Здесь необходимо пройти регистрацию в системе ASAN Login по FİN-коду пользователя, Asan İmza, Elektron imza или по подписи BSXM (Bank Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi).

В открывшемся после регистрации окне необходимо выбрать «Другие услуги», после чего на экране появятся «Сертификат о вакцинации COVID-19» и «Сертификат иммунитета COVID-19». Если гражданин вакцинировался, то должен выбрать «Сертификат о вакцинации COVID-19», если заразился и вылечился – «Сертификат иммунитета COVID-19».

Предлагаемый COVID-паспорт можно загрузить в электронном формате, а также распечатать. Достоверность COVID-паспорта можно проверить путем указанного в документе QR-Code. Кроме того, граждане могут получить COVID-паспорт через мобильное приложение «E-Təbib».