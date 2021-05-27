У пассажиров, направляющихся в регионы Азербайджана, не будут требовать COVID-паспорт.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахьярова.

В то же время, по ее словам, у пассажиров при входе в автовокзалы будет замеряться температура. Если пассажир будет плохо себя чувствовать, или у него будет высокая температура, данного пассажира направят в медицинские учреждения при автовокзалах.

По словам Аллахьяровой, в автобусах пассажирам придется носить маски.

Она добавила, что уже вакцинировано около 70% водителей.