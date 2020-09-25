Как ОКАУ подставила посла Азербайджана в Украине

Происходит ожидаемое. Недавно приступившая к обязанностям Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова уже, помимо своей воли, оказалась втянута в примитивную провокацию. Произошла она в ходе конференции Обьединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ). Сам факт проведения такого мероприятия, равно как и любые форумы любых азербайджанских диаспорских организаций Украины достойны похвалы. Особенно, если участие в их работе принимают представители Офиса Президента Украины, депутаты Верховной Рады.

Но в том то и состоит проблема, что иные азербайджанские диаспорские организации Украины, проводя масштабные мероприятия с участием местного политического бомонда, не опускаются в итоге до поливания ложью и необоснованной критикой друг друга. Тем более, они этого не делали в рамках проводимой ими конференции с участием посла Азербайджана в Украине. Иным путем решили пойти в ОКАУ. В ходе проводимой ими конференции, в присутствии Эльмиры Ахундовой члены ОКАУ начали возмущаться деятельностью Рады азербайджанцев Украины (РАУ), в состав которой они на тот момент входили.

Напомню, что учредительный съезд РАУ состоялся 14 апреля 2019 года в Киеве. На съезде присутствовали 150 азербайджанских делегатов со всех регионов Украины, народные депутаты Украины, работники посольства Азербайджана, известные предприниматели и культурные деятели, ученые. Почетным гостем был председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов. В РАУ вошли такие крупные диаспорские организации, как Конгресс Киевских Азербайджанцев (ККА), Объединенная Диаспора Азербайджанцев Украины (ОДАУ) и Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины (ОКАУ). Руководители этих трех организаций, соответственно, Олег Крапивин, Хикмет Джавадов и Ровшан Тагиев стали сопредседателями РАУ. В ходе съезда эти три крупнейшие организации приняли решение об объединении, определили свой устав и логотип.

Как видим, в РАУ нет главного, там три сопредседателя, то есть все равны. Но, это обстоятельство и не дает покоя Ровшану Тагиеву и возглавляемому им ОКАУ. На протяжении уже многих месяцев с их стороны кулуарно имел место банальный шантаж. Мол, ОКАУ выйдет из РАУ. Искусственно выпячивалась и раздувалась роль этой организации. И неудивительно, что в конечном итоге, после проведенной конференции, в социальной сети Фейсбук на странице ОКАУ появилась запись. Согласно ей, ОКАУ таки приняло решение о выходе из РАУ.

В заявлении на сей счет говорится, что принятие этого решения со стороны самой крупной азербайджанской диаспорской организации Украины является не удивительным, а ожидаемым шагом. Мол, де-факто ОКАУ давно уже прекратил деятельность в составе РАУ, которую в ОКАУ называют «искусственно созданной организацией». Такое вот лицемерие и неприкрытые амбиции, такая вот раскольническая деятельность.

Замечу, что смешны потуги ОКАУ именоваться самой крупной азербайджанской диаспорской организацией Украины. Одна из крупнейших — да, но не более. Кроме того, ОКАУ априори не может быть крупнее РАУ, в состав которой входят многие иные крупные азербайджанские диаспорские организации. Наконец, РАУ была создана, в первую очередь, для еще большего информирования украинского общества о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, для развития отношений между нашими странами.

Никто и никому не ставил запретов и условий в деле реализации этих важных задач. Каждая из органтизаций, входящих в РАУ, имела полное право самолично выбирать методы наиболее эффективного решения поставленной задачи. Но, в ОКАУ, вместо этой полезной работы, выбрали путь шантажа и раскольничества. Причем, умудрившись вовлечь в это посла Азербайджана в Украине Эльмиру Ахундову.

Она, как и весь состав посольства, принявший участие в конференции ОКАУ, просто были шокированы тем, как ими пытались прикрыться. По имеющимся у нас данным, Эльмира Ахундова призвала ОДАУ не совершать ошибочных действий и не выходить из РАУ. И это был правильный призыв. Ведь, президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно призывал всю азербайджанскую диаспору к объединению, к совместной деятельности во имя решения общенациональных задач. Собственно, именно потому и была, под патронажем Госкомитета по работе с диаспорой, создана РАУ. В которую ОКАУ вошла добровольно, а не под дулом пистолета.

Но, страсть к раскольничеству и неуемные амбиции взяли свое. Поняв все это, Э.Ахундова и работники посольства Азербайджана в Украине покинули конференцию ОКАУ, назвав все это провокацией. Иного слова, действительно, и не подобрать. Жаль только, что именно с лицезрения такой картины приходится начинать свою деятельность в ранге посла Эльмире Ахундовой. Впрочем, РАУ продолжит свою успешную деятельность. Отряд не заметит потери бойца…