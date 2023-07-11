Цены на сезонные фрукты и овощи в этом году сравнительно не такие высокие. Уставшие от стабильно высоких цен покупатели сейчас набирают полные авоськи, но не везде, а только на загородных рынках.

В столичных магазинах летнее фруктово-овощное изобилие стоит в разы дороже, поэтому городские жители отовариваются на периферии или опасливо покупают килограмм-другой в ближайшем магазине, хватаясь при этом за сердце и кошелек. Стоят сезонные фрукты и овощи на рынках копейки, а в магазине – целое состояние.

Почему ценник на сезонных плодах подскакивает в крупных сетевых магазинах, если на рынке они стоят сущие гроши? Разбираемся с экспертами и слушаем, что по этому поводу думают покупатели…

Натаван Ибрагимова живет в самом сердце города – на улице 28 Мая, поэтому выбраться на загородный рынок ей тяжело. Женщина искренне недоумевает, почему именно фрукты и овощи в наших столичных маркетах такие дорогие, ведь на рынках они стоят в этом году дешевле, не говоря уже о регионах страны.

«Купила килограмм абрикосов за четыре маната в магазине, а сестра рассказала, что у них на рынке Гарадагского района они стоят не больше маната. Только за одну эту покупку переплатила вчетверо больше денег, а если приходится основательно закупаться, разница в деньгах выходит очень существенная», — жалуется она.

Другая покупательница тоже в крайнем удивлении от цен на овощи и фрукты в городских супермаркетах: «Сезонные овощи продают сейчас по бросовым ценам на вечерних рынках, а в нашем магазине они стоят втридорога. Покупателей, понятное дело, мало, потому что до рынка рукой подать. Обидно видеть, как черешня, абрикосы, клубника прокисают на прилавках под высокими ценниками. Потом их выбрасывают, но понизить цены почему-то даже не думают».

Глава правозащитной организации Эюб Гусейнов говорит, что причина высоких цен в столичных продуктовых сетях – высокие проценты, которыми облагают поставщиков торговцы. Владельцы столичных супермаркетов берут с поставщиков солидный процент за размещение их товара, а после и с прибыли от продаж. И результат предсказуем: торговые расходы получаются просто астрономические, потому и наценки в магазинах очень высоки, объясняет он.

Разместить товар в магазине — недешево, за это снабженцы платят солидные суммы торговым сетям — 25% от конечной прибыли. Не довольствуясь этим, супермаркеты накладывают еще 20% к исходной цене. Разумеется, такие наценки отражаются на стоимости товара для покупателей. На рынках, понятное дело, такого нет, поэтому там товар дешевле.

Нынешнее лето радует покупателей более низкими ценами, чего не скажешь про три последних жарких сезона – цены все это время кусались и опускались лишь под занавес лета – к исходу августа – сентябрю. Но в регионах страны стоимость фруктов и овощей обычно значительно ниже, комментирует ситуацию экономист Акиф Насирли:

«Причина этого заключается в монополизации городских рынков, — рассказывает эксперт. – Если предоставить селянам прямой доступ на городские базары, тогда разница в ценах на фрукты и овощи между селом и городом составит всего-то 15 – 20 процентов». А вот по мнению экономиста Парвиза Гейдарова, на ценообразование сельской продукции в городе влияют самые разные обстоятельства.

«Поэтому наивно ожидать, что цены на сельхозпродукцию в регионах и городах будут одинаковы, — делится он. — Но проблему высоких расценок можно решить, например, удешевлением логистики – устранив для этого всевозможные барьеры, возникающие при транспортировке продуктов из села в город. Конечно же, нужно поддержать выход селян на столичные рынки».

Пока эти проблемы решаются слабо, но фрукты и овощи нынешним летом стоят намного дешевле, говорят покупатели. Больше всего опустились цены на томаты – они продаются не выше маната. Черешню и абрикосы в этом сезоне можно было купить за манат – полтора.

Приятно радует новая волна низких цен на клубнику – ее продают за полтора, вместо пяти манатов месяцем раньше. Картофель, лук, баклажаны стоят копейки, заметно упали цены на огурцы и сладкий перец, персики. Зато бахчевые в разгар сезона стоят недешево – 0,50 – 1,20 маната за килограмм ароматных плодов.