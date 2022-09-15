Лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от общей мобилизации. Он объявил о плане «самомобилизации».

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В частности, Кадыров напомнил, что Россия — федеративное государство. Следовательно, регионы могут быть инициаторами любых начинаний.

«И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация». Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания «СВО» в Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству. И помощь эта должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут бойцам» — заявил Кадыров.

Его «идея» заключается в том, что «каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

«Для отдельно взятого субъекта это не такое уж большое количество, я даже сказал бы, что это — минимум, который субъекты должны выполнить для начала. Зато в масштабах государства это значительный военный контингент в 85 тысяч человек – почти армия! Вопрос решения задач «спецоперации» можно было бы закрыть в кратчайший срок. И все это, заметьте, без объявления мобилизации», — добавил он.

Кроме того, Кадыров искренне уверен, что в РФ «достаточно искренних патриотов», готовых пополнить ряды добровольцев. (unian.ru)