Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о желании создать армию, которая встала бы на защиту народов, угнетённых демократическими странами.

«В последнее время я больше думаю, чтобы создать хорошую такую армию, чтобы могли перебраться в разные государства и защищать народы, которые ущемляют те страны, которые называют себя самыми демократичными», — цитирует его РИА Новости.

По словам Кадырова, он хотел бы создать «конкретно подготовленную» команду, в которую войдут представители самых разных стран — патриоты, готовые отдать жизнь ради порядка.

В феврале глава Чечни сообщил, что серьёзно задумался о планах создать частную военную компанию после завершения работы на государственной службе.

Кадыров отметил необходимость существования подобных формирований.