Кадры из села Горазиллы Физулинского района — ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из села Горазиллы Физулинского района.

| 2021-03-09T11:21:45+04:00 9 марта 2021, 11:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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