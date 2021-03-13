Кабмину Молдавии рекомендовано ввести в стране режим ЧП из-за коронавируса

Высший совет безопасности (ВСБ) при президенте Молдавии рекомендовал кабмину ввести на две недели чрезвычайное положение в стране из-за всплеска заражений коронавирусом и ростом числа летальных исходов, заявила президент Майя Санду.

По ее словам, правительству поручено в течение трех дней определить список ограничений, сфер и категорий граждан, попадающих под них, и компенсации, которые они получат от государства, передаета TACC.

Санду уточнила, что данные инициативы будут предложены на утверждение парламенту, который  в соответствии с местными законами может ввести режим ЧП.

По последним данным, в Молдавии зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. 4,2 тысячи заболевших скончались.

| 2021-03-13T22:22:51+04:00 13 марта 2021, 23:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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