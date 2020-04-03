Кабмин: Коронавирус в Азербайджане распространяется в геометрической прогрессии

«В настоящее время тенденция с коронавирусной инфекцией неблагополучная. И в этом нет ничего секретного». Об этом в эфире Real TV заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов, сообщает Report.

И.Мамедов вновь напомнил, что динамика коронавирусной инфекции в Азербайджане растет геометрически: «И не видно этого по тем, кто выздоравливает. Поэтому, пока продолжается эта тенденция, это значит, что мы движемся в негативном направлении. До тех пор, пока не увидим, что инфекция достигла своего пика и заражаемость более не растет, по крайней мере, остается стабильной».

Пресс-секретарь Кабинета министров сказал, что если все будут следовать установленным правилам, пойдет процесс снижения заболеваемости: «Надеемся, что в течение установленного до 20 апреля карантинного режима и у нас наступит поворотный момент. После наступления перелома эти ограничения могут быть постепенно ослаблены».

Отметим, что по сообщению Koronainfo.az, на данный момент в стране зафиксировано 443 факта заражения коронавирусом, из них 32 человека излечились, 5 человек скончались, лечение 406 продолжается в больницах спецрежима.

В Баку инфицировано 149 человек (40,2%), большинство из них — из Ясамальского (27), Бинагадинского (23), Насиминского (23) и Наримановского (19) районов столицы. Коронавирус был также зарегистрирован в Хатаинском (13), Сабаильском (10), Гарадагском (9), Сабунчинском (7), Сураханском (5), Хазарском (3), Пираллахинском (2) и Низаминском (2) районах столицы.

В то же время в Баку зарегистрировано еще 6 случаев заражения. Однако их регистрация выясняется. Кроме того, 7 случаев коронавирусной инфекции были зарегистрированы в Сумгайыте и 9 в Абшеронском районе.