Кабмин Азербайджана принял решение о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов

Кабинет министров Азербайджана принял постановление об осуществлении единовременной выплаты в размере 190 манатов в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, в решении подчеркивается, что лицам, получившим единовременную выплату в размере 190 манатов на основании «Условий и порядка выдачи единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных, в связи с введением особого карантинного режима во время пандемии коронавируса (COVID-19)», в соответствующем порядке после перепроверки будут осуществлены выплаты в размере 190 манатов.

Министерство труда и социальной защиты населения и министерство финансов решат вопросы, вытекающие из настоящего решения.

| 2020-12-23T21:58:25+04:00 23 декабря 2020, 22:32|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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