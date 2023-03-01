Министерство обороны Тайваня заявило, что зафиксировало в районе острова самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

По данным военных, к острову приблизились 25 самолетов и три корабля НОАК. Уточняется, что с юго-запада в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) острова вошли 19 многоцелевых истребителей J-10 («Цзянь-10») НОАК.

Как говорится в сообщении Минобороны, тайваньские вооруженные силы «следят за ситуацией», а авиация, ВМС и наземные зенитные ракетные комплексы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее представитель Министерства обороны Тайваня заявил, что остров воспользуется своим правом на самооборону и «контратаку», если силы Народно-освободительной армии Китая нарушат его административную границу.

Тайваньский вопрос остается открытым с 1949 года, когда на материке была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а правившая до того в стране партия Гоминьдан сбежала на Тайвань. Пекин настаивает на «принципе одного Китая», согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. В 2022 году ситуация в регионе обострилась из-за визитов американских делегаций на Тайвань.