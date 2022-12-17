Вторжение в Украину российской оккупационной армии, которое стало предвестником третьей или четвертой, по разным оценкам, мировой войны, началось ранним утром 24 февраля, но старт-то ей дал выставленный МИД России странам НАТО ультиматум, датированный 17 декабря 2021 года.

Фактически РФ на фоне стягивания своих войск к границам Украины устами одного из заместителей главы МИД Сергея Рябкова потребовала от НАТО «собирать манатки» и отъезжать на границы Альянса, датируемые 1997 годом.

Были выставлены изначально невыполнимые для НАТО условия:

«Россия и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами НАТО, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года».

Действительно, никак иначе, чем «собирайте манатки», и нельзя было расценить такое дерзкое требование, имеющее целью не только отодвинуть страны Запада к границам 1997 года, но и «прогнуть» НАТО, нанеся блоку мощнейший репутационный удар.

Более того, в документе МИД РФ с «предложениями по гарантиям безопасности» звучали требования к США «принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», а также «ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории».

Естественно, для США и партнеров стало неожиданностью столь бесцеремонное и безосновательное «предложение» от партнера, уступающего им на конвенциональном уровне.

Главной озабоченностью России на тот момент якобы являлось вступление Украины, Молдовы и Грузии в НАТО, однако по прошествии пары-тройки месяцев после начала российской агрессии уже два ближайших ее соседа — Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО, увеличив тем самым протяженность границ России с НАТО сразу на 1340 км, более чем в два раза. Альянс (теперь уже надолго враждебный) подойдет вплотную к Санкт-Петербургу, принципиально изменится военно-стратегический расклад в Балтийском и Северном морях.

Кремль получил прямо противоположный результат. За этот год отношения России и Запада претерпели громадные изменения – из друга, партнера, союзника официальная Москва быстро дошла до позиции врага и мирового террориста номер один. И все благодаря, теперь уже ясно, неуемному желанию одного мракобеса уничтожить целую нацию и поглотить ее территории и богатства. Даже ценою гибели уже десятков тысяч, а может даже сотен, своих граждан.

Правда, в начале Запад «принял к сведению озабоченность России» и пытался как-то договориться, но чем мягче и осторожнее звучал отказ США и НАТО принимать невыполнимые условия настроенного агрессивной силой забрать обратно ускользнувшие своевременно балтийские и восточно-европейские страны и не допустить вступления в Альянс тройки Украина-Молдова-Грузия, тем бескомпромиссным и кровожадным в своем желании восстановить империю становился Кремль. Потеряв в первые же месяцы вторжения в Украину благодаря военному искусству ВСУ и героическому сопротивлению украинского народа основной состав кадровой армии, Россия прибегла к мобилизации сначала молодежи, резервистов, а потом уже и заключенных, стала применять недопустимые массированные удары по гражданской инфраструктуре и населению с целью принудить Киев к капитуляции и переговорам на условиях Москвы. Не гнушалось руководство России и шантажом – газовым, зерновым, энергетическим, и даже ядерным. Но все эти способы террористической войны не только не увенчались успехом, но даже возымели обратный эффект.

Путин своими руками соорудил украинскую нацию, сплотил и укрепил НАТО. К примеру, Германия, в начале войны помогающая Украине только шлемами, теперь оказывает Киеву полномасштабную военно-техническую помощь – поставляет СЗУ «Gepard», бронемашины Dingo, дроны, тягачи M1070 Oshkosh, танки, ракеты для ПВО IRIS-T SLM, РСЗО Mars II, все необходимое для сопротивления современное высокотехнологическое вооружение. Мобилизованы все европейские, и не только, страны. Украина по результатам последней в этом году встречи координационной группы «Рамштайн-7» 16 ноября с участием более 50 стран, созданной ведущими мировыми державами с целью оказания военной помощи украинцам, получила системы ПВО, системы HIMARS, NASAMS и Aspide, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию, снаряды, а в пути, вероятно, скоро будут и комплексы Patriot и ATACMS.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в начале войны по нескольку раз в день повторяющий, что альянс не считает себя частью конфликта в Украине, теперь заявляет, что НАТО делает все, чтобы Украина выиграла войну. Да и США не проявляли особую активность в поставках необходимого Украине вооружения, в частности ракет большой дальности, систем ПВО, даже несмотря на подписанный президентом Байденом 9 мая ленд-лиз. И только после известного призыва 20-ти бывших высокопоставленных американских военных и дипломатов, а также известных авторитетных экспертов к администрации США более решительно помогать Украине оружием, опубликованного 17 августа в The Hill под заголовком «США должны вооружить Украину сейчас, пока не стало слишком поздно», маятник сдвинулся.

Подписантов к публичному обращению к администрации США вынудило явно просматриваемое двойственное отношение относительно военной помощи Украине в руководстве США. Как неустанно продолжает повторять с первых дней войны известный политолог Андрей Пионтковский, в США существуют два крыла: истинные друзья Украины – министр обороны Ллойд Остин и глава Госдепартамента Энтони Блинкен, и такие «полезные идиоты», как советник президента по нацбезопасности Джек Салливан и иже с ним, которые все время пытаются воспрепятствовать поставкам тяжелого вооружения Украине, дабы, не дай бог, не разозлить Путина.

По мнению 20-ти, из-за чрезмерной осторожности в отношении провоцирования российской эскалации (как обычной, так и ядерной) Штаты фактически уступают инициативу Путину и уменьшают давление на Москву, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно подошла к переговорам. Свое послание они обосновали тем, что «империалистическая война Москвы против народа Украины – это не просто моральное оскорбление – кампания геноцида, направленная на то, чтобы стереть украинскую нацию с карты мира, – но явная угроза безопасности и процветанию США». Поэтому американские принципы и интересы требуют самого решительного ответа, считают подписанты. Они призвали руководство США к началу немедленных поставок Украине средств, необходимых для победы — систем HIMARS и ATACMS с большой дальностью и пр. запрашиваемого вооружения. Авторы колонки, среди которых генералы Филип Бридлав, Уэсли Кларк, Бен Ходжес, послы Мари Йованович, Курт Волкер, Александр Вершбоу, потребовали предпринять тем самым превентивные шаги, чтобы остановить Путина:

«Нам может казаться, что каждый день, когда мы откладываем предоставление Украине оружия, необходимого ей для победы, мы избегаем конфронтации с Кремлем. Наоборот, мы просто увеличиваем вероятность того, что мы столкнемся с этой опасностью на менее благоприятных основаниях. Умный и благоразумный шаг состоит в том, чтобы остановить агрессивные замыслы Путина в отношении Украины и сделать это сейчас, когда это будет иметь значение».

Наконец, в США и Европу пришло осознание: агрессора надо душить в колыбели. И вот уже взрываются аэродромы военно-космических сил России, на территории РФ горят складские помещения с вооружением, до того «закурили» в сакральном Крыму, целью украинских ВСУ стал даже Крымский мост. Да и все формы шантажа не сработали, остался последний – ядерный, который чреват полным и окончательным уничтожением самого агрессора.

Но Путин не намерен включать «заднюю», как говорит кровавая Марго. Вот и вчера, как раз в канун годовщины, он напомнил о своем ультиматуме массированной ракетной атакой по украинским городам и энергосистеме 76 ракетами Х-101, «Калибр», Х-22, Х-59, Х-31П. И уже благодаря западному оружию ВСУ удалось сбить 60 из них. Неплохой результат. Ждем закрытия неба и полной победы над агрессором! «Собирать манатки» придется Путину, причем во всех смыслах…