К борьбе с коронавирусом в Китае подключилась армия

Центральный военный совет КНР задействовал армию в борьбе со вспышкой коронавируса в Ухане, в город направлены 40 военных врачей, сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что по требованию Центрального военного совета департамент базового обеспечения развернул работу по подключению военных к борьбе с распространением нового типа коронавируса.

В настоящее время 40 военных врачей направлены для работы в отделение интенсивной терапии Пульмонологического госпиталя Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. (РИА Новости)