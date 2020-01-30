К борьбе с коронавирусом подключилась НАНА

Союз свободных профсоюзов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) примет просветительские и профилактические меры в связи с коронавирусом.

Как сообщили Report в НАНА, в Академии поручили принять соответствующие профилактические меры.

«Профсоюзы управлений, предприятий и учреждений НАНА проводят в коллективах просветительские и профилактические работы путем привлечения к процессу сотрудников санэпидемстанций, врачей различных профилей и специалистов других соответствующих органов», — сказали в Академии.

| 2020-01-30T18:02:11+00:00 30 января 2020, 18:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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