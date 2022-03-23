82-летний украинский футбольный тренер и эксперт Йожеф Сабо готов взять в руки автомат и помочь Украине победить в войне против России.

В эфире программы «Футбол News» на украинском телеканале «Футбол 1» легендарный футболист сказал, что получил предложение об эвакуации в Венгрию, но отклонил его.

«Каждый вечер плачу из-за того, что происходит в нашем государстве. Мне звонили из Будапешта и других стран, приглашали приехать. Но я отказался, никуда не хочу уезжать», — заявил Йожеф Сабо.

Бывший главный тренер ФК «Динамо» (Киев) выразил готовность защищать Украину с автоматом в руках. Он также считает, что никакой дружбы с российским народом после произошедшего быть не может: «Возможно, я тоже возьму автомат в руки. Очень хочу, чтобы я еще дошел с ними до границы и ее закрыли, чтобы никогда не дружить с россиянами».