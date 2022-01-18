Профессор Оклендского университета, вулканолог Шейн Кронин считает, что извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане было самым мощным извержением этого вулкана с 1100 года нашей эры. Об этом он написал в статье, опубликованной на портале The Conversation.

Кронин отметил, что, согласно выводам ученых, «крупные извержения кальдеры происходят примерно каждые тысячу лет». При этом последнее такое извержение произошло в 1100 году нашей эры. С учетом этого факта, извержение, произошедшее 15 января, похоже, как раз соответствует «крупному», продолжает Кронин.

«Наше исследование более ранних извержений дает основания предположить, что это один из самых мощных взрывов, которые вулкан способен производить примерно раз в тысячу лет», — отмечается в статье.

Напомним, 15 января в Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай, которое вызвало цунами и отключение электричество почти по всей стране Тонга. Позже стало известно, что ударные волны от извержения дошли до Украины. (korrespondent.net)