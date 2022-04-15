Минобороны Израиля и компания Rafael успешно завершили серию испытаний системы лазерного перехвата ракет и БПЛА.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Были успешно перехвачены БПЛА, минометные снаряды, ракеты и противотанковые ракеты в ходе отработки различных сценариев», — говорится в сообщении. Министр обороны Бени Ганц назвал первые успешные испытания лазерной системы ПРО «глобальным прорывом».

«Наша цель теперь — как можно скорее привести систему в рабочее состояние, что обеспечит нас эффективным, дешевым и инновационным средством защиты», — заявил Ганц, слова которого приводит пресс-служба минобороны.

Лазерная ПРО, отличительной чертой которой станут дешевизна использования и практически неограниченный боезапас, будет интегрирована в многоуровневую систему ПВО Израиля.

Начальник отдела исследований и разработок министерства обороны генерал Янив Ротем сказал, что Израилю в ходе завершившихся испытаний впервые удалось перехватить минометные снаряды, ракеты, БПЛА и противотанковые ракеты на сложных дистанциях и временных интервалах. «Лазер меняет правила игры благодаря простой системе управления и значительным экономическим преимуществам.

Наш план состоит в том, чтобы разместить несколько лазерных ПРО вдоль границ Израиля в течение следующего десятилетия», — сказал Ротем.

В марте минобороны Израиля сообщило, что государство выделит сотни миллионов шекелей на разработку и производство лазерной системы ПВО для перехвата ракет, минометных снарядов и БПЛА.

В феврале премьер-министр Нафтали Беннет заявил на конференции Института Национальной безопасности, что на вооружение израильской армии в течение года будут поставлены лазерные системы-перехватчики, которые позволят сбивать выпускаемые по территории страны ракеты, что обойдётся гораздо дешевле, чем нынешняя система ПРО «Железный купол», каждое срабатывание которого пока стоит израильской казне тысячи долларов.

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