Израиль закрыл выезд из палестинского Вифлеема из-за коронавируса

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет закрыл въезд и выезд из города Вифлеем на Западном берегу реки Иордан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает в пятницу государственное радио Израиля KAN.

По данным радиостанции, эта мера была введена по согласованию с палестинскими властями. Решение было принято на специальном совещании в минобороны Израиля в четверг вечером. Министерство здравоохранения Палестины объявило в четверг о выявлении нового коронавируса у семи человек в Вифлееме. Ранее в тот же день на фоне подозрений на коронавирус у четырех человек в одной из гостиниц города в провинции Вифлеем был введен режим чрезвычайной ситуации, власти распорядились закрыть все образовательные и религиозные учреждения на 14 дней и решили закрыть до особого распоряжения базилику Рождества Христова.

В самом Израиле новый коронавирус обнаружен к настоящему моменту у 17 человек. По данным Министерства здравоохранения еврейского государства, обязательную двухнедельную изоляцию проходят в настоящий момент около 50 тыс. израильтян. Полицейская пресс-служба сообщила, что полиция начала расследование семи случаев сознательного нарушения условий карантина гражданами, за что предусмотрена уголовная ответственность.(ТАСС)