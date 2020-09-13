Израиль вновь вводит карантин из-за коронавируса

Правительство Израиля решило возобновить жесткий карантин на три недели, чтобы препятствовать распространению коронавируса, сообщило государственное израильское радио «Кан», передает Газета.Ру.

Как передало радио, ограничения начнут действовать с с 14:00 (время совпадает с московским) 18 августа. Жителям нельзя будет отходить от домов больше чем на 500 метров. Также рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты.

В Израиле коронавирусом заразились 153,8 тысячи, выздоровели 114,6 тысячи, погибли 1,1 тысячи человек.