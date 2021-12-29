Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна предпримет ряд шагов для поддержки Палестинской администрации и облегчения повседневной жизни палестинцев.

Как передает Times of Israel, об этом стало известно 28 декабря после встречи президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и Бенни Ганца.

Сообщается, что в целях сокращения растущего дефицита бюджета Палестинской автономии Израиль выделит кредит в размере 32,2 миллиона долларов на основе налоговых поступлений, собранных в Рамалле.

B. Ганц сказал, что Израиль также узаконит статус 9500 незарегистрированных палестинцев и иностранцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Газе.