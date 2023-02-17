Иран превратился в глобального поставщика передовых вооружений, в настоящий момент Тегеран ведет переговоры о таких поставках более чем с 50 странами мира.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в пятницу министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Иран больше не локальный поставщик, снабжающий сателлитов на Ближнем Востоке. Это «мультинациональная корпорация», глобальный экспортер передовых вооружений. От Беларуси в Восточной Европе до Венесуэлы в Южной Америке мы видели поставки Ираном БПЛА с дальностью полета до 1 000 км. В настоящий момент Иран ведет переговоры о продаже передовых вооружений, включая БПЛА и высокоточные боеприпасы, не менее чем с 50 странами», — утверждал он на одном из круглых столов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Израильский министр призвал мировое сообщество оказать противодействие Тегерану в этой сфере. «Все это происходит в условиях, когда ракетное эмбарго в отношении Ирана все еще в силе, это эмбарго истекает в этом году. Время уходит, а злой режим торгует оружием. Международное сообщество должно создать эффективную альтернативу умирающему эмбарго — практический механизм сдерживания, предусматривающий последствия», — полагает Галант.

Он в очередной раз подчеркнул, что в отношении иранской ядерной программы необходимо рассматривать применение любых мер сдерживания. «Когда мы говорим о том, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие, мы должны держать в уме все возможные меры. Я повторяю: все возможные меры», — указал глава Минобороны Израиля.