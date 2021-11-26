Олаф Шольц, избранный канцлер Германии от Социал-демократической партии Германии, высказался против введения локдауна в стране, сообщает газета Bild.

По данным издания, Шольц считает, что несмотря на значительный рост числа заболевших COVID-19 в Германии, введение полномасштабного локдауна не является необходимым. При этом, Шольц утверждает, что следует резко ограничить проведение массовых мероприятий — в первую очередь, спортивных мероприятий и концертов — но только для непривитых граждан.

Однако и.о. канцлера Ангела Меркель продолжает активно высказываться за введение локдауна. Кроме того и.о. главы администрации канцлера Хельге Браун считает, что новая правящая коалиция в первую очередь примет закон о защите от инфекций. (Газета.Ру)