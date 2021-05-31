Избирательную кампанию президента Соединенных Штатов Джо Байдена финансировал лоббист газопровода «Северный поток — 2», сообщает New York Post со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию США.

По данным комиссии, Ричард Бёрт, управляющий партнер McLarty Associates и бывший посол США в Германии при администрации Рейгана, в октябре 2020 года пожертвовал $4 тыс на кампанию Джо Байдена, а до этого, в марте 2020 года, пожертвовал $10 тыс в комитет политических действий Unite The Country, который поддерживал действующего американского президента.

«Когда Ричард Бёрт сделал пожертвование в «Фонд победы Байдена», он не отметил, что является зарегистрированным иностранным агентом и, следовательно, не имел права делать взносы», — заявил представитель Национального комитета Демократической партии.

В комитете отметили, что они отправили взносы Бёрта обратно.(Газета.Ru)