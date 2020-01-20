Из-за затрат на 737 MAX компания Boeing добивается займов на $10 млрд

Компания Boeing Co. ведет переговоры с банками о займах на $10 млрд в связи с увеличением расходов из-за крушений самолетов модели 737 MAX, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.

В настоящее время авиастроительная компания договорилась о получении займов на минимум $6 млрд, переговоры с банками продолжаются.

Представители Boeing Co. отказались комментировать данную информацию.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек. (gazeta.ru)