Из-за случаев заражения за день закрывались 10-12 школ

Несколько факторов повлияло на то, что с 5 апреля общеобразовательные учреждения в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе перешли на дистанционное обучение. Как видите, число случаев заражения за сутки превысило 2 500. Кстати, 80% этого показателя приходится на перечисленные выше территории.

Об этом в эфире AzTV сказал министр образования Эмин Амруллаев.

«Начиная с 29 марта на дистанционное обучение за день переводились 10-12 школ. По прогнозам, этот показатель шел бы по нарастающей. В любом случае в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе школы закрылись бы, поскольку большая часть инфицированных приходится именно на эти территории», — подчеркнул министр.

Э.Амруллаев отметил, что по мере роста выявленных случаев заражения родители во избежание риска не отправляли своих детей в школу.

«Классы и так функционировали в подгруппах, и больше половины учащихся не приходили в школу. В таком случае мы не можем говорить о посещаемости, и переход на дистанционное обучение кажется более логичным», — добавил министр.