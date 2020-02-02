Из-за коронавируса в Ухане за неделю построили больницу

В китайском Ухане закончилось строительство новой больницы на 1 тыс. коек для пациентов, больных коронавирусом. Об этом сообщило государственное телевидение CCTV.

Мэр города Чжоу Сяньван утром в воскресенье, 2 февраля, передал госпиталь военным. Планируется, что уже завтра, 3 февраля, в него поступят больные.

Впервые о строительстве больницы стало известно 23 января. Согласно имеющимся данным, больница имеет вид сборной модели коробчатого типа. В среднем ее можно построить за шесть дней.

Еще одно медицинское учреждение находится в стадии строительства и будет открыто 5 февраля. Вместе две больницы предоставят дополнительно 2,6 тыс. коек для обслуживания пациентов во время вспышки вируса. (gazeta.ru)