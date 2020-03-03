Из-за коронавируса в США могут объявить ЧП

Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Да, мы рассматриваем», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «<…> это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост случаев заражения», — пояснил америкаский лидер. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Трамп также не исключил в будущем возможность введения общенационального режима ЧП в США из-за коронавируса, однако, по его словам, сейчас в этом нет необходимости. (ТАСС)

| 2020-03-03T01:48:57+00:00 3 марта 2020, 08:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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