10 сентября 2022 года была осуществлена репатриация на родину 12 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагере Амерна в городе Джараблус Сирийской Арабской Республики. Среди репатриантов брат и сестра в возрасте 7 и 10 лет, потерявшие обоих родителей.

Как сообщает МИД Азербайджана, вышеупомянутые лица были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики.

Так, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность к гражданству Азербайджана подлежащих репатриации лиц. Затем на основе достигнутой договоренности был обеспечен их переход транзитом через территорию Турецкой Республики.

В связи с этим входящие в состав рабочей группы, ответственной за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, представители соответствующих государственных органов, командированные в Турецкую Республику, провели предварительное медико-психологическое обследование репатриантов и предоставили им необходимую помощь. Также посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике предоставило гражданам Азербайджана «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилеты.

После завершения необходимых процедур репатрианты будут переданы семьям и опекунам. Правительство Азербайджанской Республики планирует принять все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.

В осуществлении репатриации следует особо отметить совместную и скоординированную деятельность соответствующих государственных учреждений Азербайджанской Республики, а также помощь, оказываемую Турецкой Республикой. Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, пользуясь случаем, выражает признательность всем соответствующим государственным учреждениям за эффективное и действенное сотрудничество в организации этого процесса.

Правительство Азербайджана продолжает принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан Азербайджанской Республики, находящихся в тяжелом положении в зарубежных странах и нуждающихся в помощи, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участницей которых является наша страна, отмечает МИД.