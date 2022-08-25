Из-за вторжения в Украину десятки дипломатов уволились из российского министерства иностранных дел. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал Борис Бондарев, бывший советник постоянного представительства России при ООН в Женеве.

По словам дипломата, часть его коллег встретила начало войны «в стрессе, ошеломлении». Другая часть — те кто «видимо, очень сильно отождествляет себя с интересами государства», — одобрительно высказывались о вторжении.

«Сначала эти люди просто светились. Можно было подумать, что они только об этом и мечтали всю жизнь. Но когда появились сведения, что все идет не так легко, как казалось — начались вот эти разговоры, что надо бы по американцам проехаться какой-нибудь боеголовкой, одной-двумя, чтобы не война, а чтобы поняли, что мы серьезно настроены», — рассказал Бондарев.