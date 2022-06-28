Три крупные западные корпорации 28 июня объявили о прекращении работы в России. Это финский производитель лифтов и эскалаторов KONE, французский производитель шин Michelin и американский Whirlpool, которому также принадлежит бренд Indesit.

Первая организация решила передать российский бизнес (АО «КОНЕ Лифтс») его топ-менеджерам. Сумма и условия сделки не разглашаются, она будет закрыта до конца года. После этого фирма должна будет сменить название.

В финской компании уточнили, что продолжат техническое и гарантийное обслуживание эксплуатируемого в России оборудования, а также доведут до конца все начатые проекты.

Французская Michelin, которая в середине марта приостановила свою деятельность в России и экспорт резины в стране, также отдаст свое российское подразделение местному руководству. Это объяснили проблемами с поставками сырья.

Американская компания Whirlpool продаст свои российские активы турецкой Arçelik. Сделка оценивается в 220 млн евро. В результате Arcelik получит производственные мощности в Липецке, где работает 2,5 тысячи человек и производится 40% холодильников и стиральных машин в России, а также АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус». Эти две организации работают в Беларус, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане и Монголии. (moscowtimes.ru)