Из России в Нагорный Карабах собираются приехать 20 тысяч российских армян

Еще во время «абрикосовой войны» президент Союза армян России (САР) Ара Абрамян допустил в отношении Азербайджана ряд провокационных высказываний. Так, в интервью Центру Hayasa Абрамян заявил, что «нападения азербайджанцев на армян на территории России» были организованы властями Азербайджана. Он даже отметил, что в составе САР имеется 3,5 тысяч спортсменов-армян, которые были готовы совершить нападения на объекты азербайджанцев.

Позднее САР также обвинил руководство Азербайджана в финансировании деятельности российского армянина Зограба Давтяна, выступившего на антипутинском митинге в Хабаровске.

Теперь же с началом контрнаступательной операции азербайджанской армии в Карабахе у Абрамяна опять обострилась азербайджанофобия. В интервью российскому изданию «Подъем» он заявил о том, что 20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах в качестве добровольцев.

«Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще около тысячи русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо», — заявил он.

Этого заявления Абрамяна, как и его прошлых выпадов в адрес Азербайджана, достаточно, чтобы соответствующие органы России привлекли к ответственности САР. В данном случае САР, который является общественной организацией, чьей главной задачей является пропаганда культуры, истории и языка армянского народа, выступает в качестве преступной группы, поставившей перед собой цель разжигание межнациональной розни и подрыв общественной безопасности в России.

Между тем, в то время, как армянская диаспора России готовится дать отпор азербайджанской армии в Карабахе, азербайджанская диаспора России сидит, сложа руки. По крайней мере, наша диаспора могла бы ответить армянам России…