Из больниц Парижа и столичного региона Франции похитили более 11 тыс. медицинских масок

Более 11 тыс. медицинских масок и около 1,4 тыс. флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс с начала распространения коронавируса во Франции. Об этом в пятницу сообщили в региональном центре здравоохранения, в состав которого входит четыре десятка клиник.

По данным центра, речь идет об одноразовых масках, которые пациент должен носить, чтобы не заразить других, и плотных масках типа FFP2, известных высоким уровнем защиты. Из 11 тыс. около 2 тыс. изделий были украдены в минувшие выходные из больницы Биша, расположенной в 18-м округе Парижа. В настоящее время проводится серия расследований, в ходе которых должны быть установлены злоумышленники.

В начале марта из больницы Марселя неизвестные похитили 2 тыс. масок, которые предназначались для врачей и пациентов хирургического отделения.(ТАСС)