Из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана

Национальный авиаперевозчик Азербайджана продолжает выполнять чартерные рейсы для возвращения соотечественников в страну. Вечером 24 июля чартерным рейсом авиакомпании AZAL из Алматы на родину прибыло 117 граждан Азербайджана, сообщает пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

На данный рейс были допущены пассажиры, предоставившие справку с негативным результатом на COVID-19. По прибытии все пассажиры должны провести две недели в самоизоляции.

Напомним, что чартерные рейсы выполняются по заранее согласованному плану Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

| 2020-07-24T23:16:30+04:00 24 июля 2020, 23:58|12345 (Пока оценок нет)
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