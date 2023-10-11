13 октября на сцене Дворца Гейдара Алиева прозвучат хиты музыкального фестиваля Сан-Ремо. В грандиозной концертной программе примут участие звезды итальянской эстрады Джанни Скрибано, Мартина Стриано, Стефано Берсола, Лара Паскуали.

Накануне концерта организаторы устроили акцию-розыгрыш, суть которой в том, что каждый, кто купит билет на концерт, может выиграть бесплатную поездку в Рим от компании Yestravel.az.

Как сообщает #, артисты выступят в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Кара Караева и исполнят мегапопулярные композиции Volare, Felicità, L»italiano, Susanna и многие другие.

Дирижер концерта — заслуженный артист Азербайджана маэстро Эйюб Кулиев.