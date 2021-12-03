После того, как Италия анонсировала частичный локдаун для невакцинированных, 50-летний антипрививочник из Биеллы пришел в пункт иммунизации и подставил для инъекции фейковую силиконовую руку. Мужчина хотел избежать укола, но получить «зеленый пропуск», сообщает The Guardian.

Итальянец подписал информированное согласие и закатал рукав. Медсестра сначала не заметила ничего странного, но присмотревшись и потрогав руку, попросила мужчину снять рубашку.

«Мне показался подозрительным цвет кожи, поэтому я попросила мужчину открыть остальную часть его левой руки. Протез был хорошо сделан, но другого цвета», — рассказала медработница Филиппа Буа.

Итальянцу предъявили обвинения в мошенничестве. Журналисты предполагают, что этот случай — не единственный подобный. (Knife.media)